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Как Трамп развел миллионы американцев на ставку

Как Трамп развел миллионы американцев на ставку

Интересно получается. ФРС США решила поднять базовую ставку до уровня 3,75–4%. Формально главной причиной главой американского ЦБ назван конфликт на Ближнем Востоке, но, похоже, это лишь ширма.

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