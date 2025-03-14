Овечкин и Кучеров входят в список главных претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) включил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова в список главных претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата — «Харт Трофи».
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