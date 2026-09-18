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Аргументы недели

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Когда Instagram* становится инструментом давления: история Алёны Житловой - испанский закон и «матрёшки»

Когда Instagram* становится инструментом давления: история Алёны Житловой - испанский закон и «матрёшки»

История Никиты Житлова и Алёны Гревцовой началась в Риге в 2019 году. Позднее пара переехала в Испанию, в 2022 году зарегистрировала брак, а в марте 2025 года отношения закончились.

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