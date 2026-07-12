На пороге эпидемии: почему Европу снова захлестнул сифилис

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, в 2024 году в Европе зафиксирован рекордный уровень инфекций, передающихся половым путём: число случаев гонореи выросло на 303 % по сравнению с 2015 годом, сифилиса - более чем вдвое.
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