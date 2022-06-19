Демарш президента Казахстана: Донбасс – не признавать, России – не кланяться

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев дважды удивил публику. Сначала, несмотря на резкое охлаждение отношений России и Запада, он прибыл на Петербургский экономический форум.
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