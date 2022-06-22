Стали известны подробности крушения Су-25 в Ростовской области

Информация о крушении штурмовика в Чертковском районе Ростовской области подтвердилась. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, боевой самолёт выполнял плановый учебно-тренировочный полёт и разбился о землю, не имея на борту боекомплекта.