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Стали известны подробности крушения Су-25 в Ростовской области

Стали известны подробности крушения Су-25 в Ростовской области

Информация о крушении штурмовика в Чертковском районе Ростовской области подтвердилась. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, боевой самолёт выполнял плановый учебно-тренировочный полёт и разбился о землю, не имея на борту боекомплекта.

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