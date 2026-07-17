«Благоустройство — это ежедневная забота о каждом уголке округа» — Вячеслав Васильев В Советском округе Омска продолжается работа по наведению порядка на территории.
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«Благоустройство — это ежедневная забота о каждом уголке округа» — Вячеслав Васильев В Советском округе Омска продолжается работа по наведению порядка на территории.
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