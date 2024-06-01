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Обязательно ли стерилизовать домашнюю кошку — отвечает ветеринар

Обязательно ли стерилизовать домашнюю кошку — отвечает ветеринар

Стерилизовать кошек необходимо ради их здоровья, уверена зоопсихолог и ветеринар Ангела Сиротина. По словам специалиста, несвоевременная стерилизация может привести к развитию смертельно опасных патологий у вашего пушистого питомца.

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