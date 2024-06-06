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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Сибири»: «Новых легионеров и масштабных ротаций не планируется – по крайней мере, до начала сезона»

– До начала сезона остается еще несколько месяцев, и болельщики «Сибири» интересуются, можно ли ожидать ротации команды, будут ли трансферы? И придут ли новые легионеры из Европы или Америки? – Селекция ведется всегда – она в принципе не останавливается, как и ротация игроков.

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