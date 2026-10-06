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Царьград

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Южноуральцы поставили 19,8 тыс. самозапретов на кредиты за месяц

Южноуральцы поставили 19,8 тыс. самозапретов на кредиты за месяц

В Челябинской области в сентябре 2026 года зафиксировано 19,8 тыс. обращений за установлением самозапрета на кредиты, что на 12,9% больше, чем в августе.

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