Русская студентка рассказала всю правду о жизни в США: "Самое страшное — это оружие"

Обладательница русского паспорта высказалась о ценах на продукты в АмерикеНедавно в Россию вернулась студентка Новосибирского государственного университета (НГУ), которая год прожила в США по программе обмена.
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