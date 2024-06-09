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Царьград

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Русская студентка рассказала всю правду о жизни в США: "Самое страшное — это оружие"

Русская студентка рассказала всю правду о жизни в США: "Самое страшное — это оружие"

Обладательница русского паспорта высказалась о ценах на продукты в АмерикеНедавно в Россию вернулась студентка Новосибирского государственного  университета (НГУ), которая год прожила в США по программе обмена.

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