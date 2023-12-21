В Новосибирской области подрядчики за свой счёт устранили дефекты на 35 000 кв.м дорог

Организации, занимавшиеся ремонтом автотрасс, сделали это по оговоренной в контракте гарантии.В Новосибирской области занимавшиеся ремонтом автомобильных трасс подрядные организации бесплатно устранили дефекты на 35 тысячах квадратных метрах дорог.
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