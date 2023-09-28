Андорра переживает самый странный в Европе жилищный кризис

Андорра, горное микрогосударство, расположенное между Францией и Испанией, стала популярной остановкой для звезд социальных сетей из соседних стран, что побудило законодателей предложить новые правила в сфере недвижимости, пишет Bloomberg.
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