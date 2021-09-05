NetEase: Япония навсегда потеряла шанс подписать Московскую декларацию по Курилам

Мир в котором мы живёмПолитикаNetEase: Япония навсегда потеряла шанс подписать Московскую декларацию по Курилам Японии ничто не поможет заполучить Курильские острова. Шанс подписать Московскую декларацию для Токио потерян навсегда.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий ВорончихинМолодцы Китайские друзья....Igor SibiryakovОтдавать острова нельзя, потому что завтра там будут американские военные базы!!! А это значит, что будут очередные провокации против России!!! А если японцы захотят военный конфликт, то могут потерять и Окинаву!!! Ну что такое война с Японией? Да всего лишь пару "Калибров" с ядерной начинкой!!!Vladimir LioubimcevНИЧЕГО Россия не будет передавать Японии ни "в обмен", ни просто так. Китайцы очень сильно заблуждаются... После принятых поправок в Конституцию России. это стало не возможным. Яновцы, в свою очередь заявили, что пойдут на Россию войной, чтобы отобрать Курилы.Vladimir LioubimcevКроме того, НЕЛЬЗЯ, чтобы США выводили свои войска с территории Японии. Этот дикий народ, япов, нужно держать под постоянным контролем, иначе такого натворят.... Американцам еще нужно помогать, чтобы они держали в Японии свои войска.Компанцев Сергейя думаю им придётся уйти и с Японии и думаю нате так же закроется не мгновенно конечно вы не забудьте про Базель 3 он вступает в силу с 22 - 23 года для всех я видел на ютубе о дефолте бакса и уже сбываются предсказания ванги просто время само покажет , не утверждаю но сомневаюсь ...Дмитрий ГуринДа ни хрена не получит Япоша эти острова. Передав им с "обещанием все мыслимых гарантий" и слива пендостана с островов, а кто кстати обещает что они не вернутся, Россия потеряет стратегически важнейший пролив между остовами, пролив Екатерины. И потом чтоб выйти в Тихий океан в случае обострения отношений нашим корабля придется идти в пролив Уруп. Ну и нахрена нам такие проблемы. Короче япона глазки пошире открываем и читаем новую Конституцию РФ. Не поняли разъясним на пальцах.Комментировать
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