Мир в котором мы живём

60 108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasil Cornev
    Чокнутый народец, жадный , падкий на халяву, без совести и чести!Логика отброшена:...
  • слава ким
    Зеленский у тебя губа не дура! Закатай губу. С такими запросами и работать не надо. Семь лет с протянутой рукой живёт...Зеленский – США: ...
  • Котищев
    Чё то я не понял! А эта посадка вербы, по три миллиона саженцев день уже сдулась?Украинский генера...

NetEase: Япония навсегда потеряла шанс подписать Московскую декларацию по Курилам

NetEase: Япония навсегда потеряла шанс подписать Московскую декларацию по Курилам

Японии ничто не поможет заполучить Курильские острова. Шанс подписать Московскую декларацию для Токио потерян навсегда.

Вернуться к статье
64
Обсудить
Анатолий Ворончихин
Молодцы Китайские друзья....
Igor Sibiryakov
Отдавать острова нельзя, потому что завтра там будут американские военные базы!!! А это значит, что будут очередные провокации против России!!! А если японцы захотят военный конфликт, то могут потерять и Окинаву!!! Ну что такое война с Японией? Да всего лишь пару "Калибров" с ядерной начинкой!!!
Vladimir Lioubimcev
НИЧЕГО Россия не будет передавать Японии ни "в обмен", ни просто так. Китайцы очень сильно заблуждаются... После принятых поправок в Конституцию России. это стало не возможным. Яновцы, в свою очередь заявили, что пойдут на Россию войной, чтобы отобрать Курилы.
Vladimir Lioubimcev
Кроме того, НЕЛЬЗЯ, чтобы США выводили свои войска с территории Японии. Этот дикий народ, япов, нужно держать под постоянным контролем, иначе такого натворят.... Американцам еще нужно помогать, чтобы они держали в Японии свои войска.
Компанцев Сергей
я думаю им придётся уйти и с Японии и думаю нате так же закроется не мгновенно конечно вы не забудьте про Базель 3 он вступает в силу с 22 - 23 года для всех я видел на ютубе о дефолте бакса и уже сбываются предсказания ванги просто время само покажет , не утверждаю но сомневаюсь ...
Дмитрий Гурин
Да ни хрена не получит Япоша эти острова. Передав им с "обещанием все мыслимых гарантий" и слива пендостана с островов, а кто кстати обещает что они не вернутся, Россия потеряет стратегически важнейший пролив между остовами, пролив Екатерины. И потом чтоб выйти в Тихий океан в случае обострения отношений нашим корабля придется идти в пролив Уруп. Ну и нахрена нам такие проблемы. Короче япона глазки пошире открываем и читаем новую Конституцию РФ. Не поняли разъясним на пальцах.

Картина дня

наверх