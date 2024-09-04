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Царьград

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«Авто.ру Бизнес» назвал регионы России с выгодными ценами для перепродажи

«Авто.ру Бизнес» назвал регионы России с выгодными ценами для перепродажи

Сервис «Авто.ру Бизнес» провел анализ вторичного рынка автомобилей и узнал, на какие машины в разных федеральных округах России надо обратить внимание для выкупа и перепродажи в своем регионе.

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