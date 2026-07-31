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Аргументы недели

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Разведка ВСУ о новой российской ракете S8000 «Бандероль»

Разведка ВСУ о новой российской ракете S8000 «Бандероль»

По данным украинской разведки, оборонный комплекс России завершил испытания новой компактной лёгкой крылатой ракеты S8000 «Бандероль», снаряд пошёл в серийное производство.

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