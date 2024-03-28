Родители обучающихся, а также школьники Новоаннинских образовательных учреждений присоединились к акции "Сообщи, где торгуют смертью".
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Родители обучающихся, а также школьники Новоаннинских образовательных учреждений присоединились к акции "Сообщи, где торгуют смертью".