Легендарный Kingpin перешел из EVGA в PNY и работает над следующим поколением видео...

Легендарный Kingpin перешел из EVGA в PNY и работает над следующим поколением видеокарт для разгонаВсе уже знают о том, что компания EVGA перестала производить видеокарты из-за отношения NVIDIA к партнерам, которое сильно мешало ее бизнесу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)