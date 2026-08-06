Cognex увеличила чистую прибыль на 78% во II квартале 2026 года и сохраняет нулевую долговую нагрузку

Американский разработчик и производитель систем машинного зрения Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX) представил финансовый отчет за второй квартал 2026 года, продемонстрировав значительное улучшение операционных показателей.
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