Военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes заявил, что к концу января 2025 года у Украины может закончиться запас американских дальнобойных ракет ATACMS.
Forbes: К концу января у Украины может закончиться запас ракет ATACMS
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Удивительный мир,люди переживают как бы оружие не закончилось.Я очень мечтаю о войне в Европе и СЩА.Чем больше они там сдохнут,тем на планете чище будит.Давно этих наглецов извести пора!
Ответить
19 час.
Eduard
Если бы Путин врезал пр США пару лет назад этого бы не бвло беспредела!
Ответить
19 час.
Eduard
Нас зазитит ядерное оружие,так что НАТО бояться не надо,это сброд!
Ответить
19 час.
Свежие комментарии