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Forbes: К концу января у Украины может закончиться запас ракет ATACMS

Forbes: К концу января у Украины может закончиться запас ракет ATACMS

Военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes заявил, что к концу января 2025 года у Украины может закончиться запас американских дальнобойных ракет ATACMS.

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Комментарии
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Eduard
Удивительный мир,люди переживают как бы оружие не закончилось.Я очень мечтаю о войне в Европе и СЩА.Чем больше они там сдохнут,тем на планете чище будит.Давно этих наглецов извести пора!
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19 час.
Eduard
Если бы Путин врезал пр США пару лет назад этого бы не бвло беспредела!
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19 час.
Eduard
Нас зазитит ядерное оружие,так что НАТО бояться не надо,это сброд!
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19 час.

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