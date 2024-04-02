Феномен тамагочи: как компьютерная программа превращает человека в раба

В наше время технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы постоянно взаимодействуем с различными устройствами: смартфонами, компьютерами, игровыми консолями, роботами-помощниками и даже виртуальными питомцами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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