Уроки 80 лет спустя: ФСБ рассекретила документы по Ялтинской конференции

Ровно 80 лет назад в Крыму лидеры СССР, США и Великобритании заложили основы послевоенного мира. ФСБ рассекретила архивные документы о Ялтинской конференции 1945 года, где Сталин, Рузвельт и Черчилль определяли судьбу глобального миропорядка.