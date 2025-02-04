Уроки 80 лет спустя: ФСБ рассекретила документы по Ялтинской конференции

Ровно 80 лет назад в Крыму лидеры СССР, США и Великобритании заложили основы послевоенного мира. ФСБ рассекретила архивные документы о Ялтинской конференции 1945 года, где Сталин, Рузвельт и Черчилль определяли судьбу глобального миропорядка.
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