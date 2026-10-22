В центре очередного раунда переговоров, похоже, будет 5-я статья НАТО, поставки энергоресурсов и ослабление санкций.
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Ну и причём здесь Трамп ? Сделала Америка своё чёрное дело и уйди в тенёк помалкивай . И уж тем более Милони , гуманитарную помощь надо оказывать Донецку . Ведь на них напали Украина .
А нужен ли РОССИИ этот хитро закрученный план Трампа, который даёт бандеровцам еще сильнее подготовиться с немецким нацизмом к войне с нами. Тем более, даже подписанный мирный план абсолютно не гарантирует и не означает, что не начнётся 3-я МВ и веры им нет и не может быть...
КОРОЧЕ.... НЕУЖЕЛИ РОССИЯ СДАСТ УКРАИНУ НАТО?!!....
Заговоритт, затянуть, заинтриговать. НиНикаких уступок по 404
Гнать пиндосов в шею. Они хищники. Марк Твен.: "Америка ходит по миру с дубиной убийцы и корзиной вора"....Мы самодостаточная страна. Зачем нам эти жулики?