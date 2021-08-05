Детский сад на Междуречье начнут строить в этом году, если найдут подрядчика

В Уссурийске скорректировали сроки строительства нового детского сада на Междуречье. Если удастся найти подрядчика, то стройка начнется в этом году, а завершится в следующем, сообщает ИА UssurMedia.
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