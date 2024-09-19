Экологическая акция ´День без автомобиля´ пройдет 22 сентября.

В целях привлечения внимания общественности к проблеме загрязнения атмосферного воздуха выбросами от транспорта ежегодно 22 сентября в нашей стране проводится международная акция ´Всемирный день без автомобиля´.
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