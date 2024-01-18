О глобальном запрете балалайки. Итоги форума в Давосе

Константин Самарин

Ну, вся Прибалтика уже давно покрывается полуметровым слоем поноса, едва заслышав слова русской "Катюши", отчего ее исполнение приравнено у чухонцев к теракту. Теперь и остальная Европа приравняет балалайку к ядерному оружию, чтобы сэкономить на памперсах