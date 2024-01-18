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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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О глобальном запрете балалайки. Итоги форума в Давосе

О глобальном запрете балалайки. Итоги форума в Давосе

Не такой уж он и всемирный оказался, этот Давосский форум. Зато очень веселый. Смешной. Даже тема форума была смешная: «Восстановление доверия».

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Прекрасный, просто талантливый сарказм! Читал и балдел.
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21 час.
Константин Самарин
Ну, вся Прибалтика уже давно покрывается полуметровым слоем поноса, едва заслышав слова русской &quot;Катюши&quot;, отчего ее исполнение приравнено у чухонцев к теракту. Теперь и остальная Европа приравняет балалайку к ядерному оружию, чтобы сэкономить на памперсах
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20 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Партнеры.
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7 час.

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