Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. 6 июля в Россию через Шереметьево попыталась заехать Оксанка Черкас.
А не нужно было скакать. Оксанка пыталась быть милой, но прокололась на пустяке в последний момент....
Комментарии
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АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Хохлухи ксанки и наталки с ярынками бордели в евро сортире ждут вас. Мне смешно когда сраная немчура думала что хохлухи будут рожать новым фрицев а они рожают от нигеров и арабов а все потому что немецкие толерантные пидорасы им не нужны.
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20 час.
Sergiy Che
Да - въезжать в Россию с надписями: - "русский корабль иди на х..." и удивляться!! Это же просто проза жизни - оказывается русский корабль идёт своим курсом, а на х....й идёт бандеровня которая пыталась залезть на борт этого корабля за холявой! Жисть жестока! 🤣
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19 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Это называется, что хотелка зашкаливает! В Европе от кормушки отгоняют, решили к российской сиське присосаться!
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16 час.
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