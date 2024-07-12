А не нужно было скакать. Оксанка пыталась быть милой, но прокололась на пустяке в последний момент....

АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский Хохлухи ксанки и наталки с ярынками бордели в евро сортире ждут вас. Мне смешно когда сраная немчура думала что хохлухи будут рожать новым фрицев а они рожают от нигеров и арабов а все потому что немецкие толерантные пидорасы им не нужны.

Sergiy Che Да - въезжать в Россию с надписями: - "русский корабль иди на х..." и удивляться!! Это же просто проза жизни - оказывается русский корабль идёт своим курсом, а на х....й идёт бандеровня которая пыталась залезть на борт этого корабля за холявой! Жисть жестока! 🤣