В оставшемся без воды селе Сосновском произошел мусорный коллапс. Фото

Жители села Сосновское (Каменский городской округ, Свердловская область), пожаловавшиеся президенту России Владимиру Путину и губернатору региона Евгению Куйвашеву на многолетние проблемы с водой, столкнулись с еще одним бедствием — с городских мусорок почти не вывозят мусор.