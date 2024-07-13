В оставшемся без воды селе Сосновском произошел мусорный коллапс. Фото

Жители села Сосновское (Каменский городской округ, Свердловская область), пожаловавшиеся президенту России Владимиру Путину и губернатору региона Евгению Куйвашеву на многолетние проблемы с водой, столкнулись с еще одним бедствием — с городских мусорок почти не вывозят мусор.
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