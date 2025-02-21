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Царьград

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USAID вложил свыше $100k в поддержку Зеленского на выборах 2019 года

USAID вложил свыше $100k в поддержку Зеленского на выборах 2019 года

USAID выделило более 100 тысяч долларов на поддержку телепрограммы, которая возможно способствовала победе Зеленского на выборах 2019 года на Украине.

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