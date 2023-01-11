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Стивен Эй Смит предпочел Тейтума Дюрэнту при выборе стартовой пятерки на Матч звезд

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что форвард «Бостона» Джейсон Тейтум должен быть стартовым легким форвардом от Востока на Матче всех звезд НБА-2023.

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