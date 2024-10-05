Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 годуВ пресс-службе правительства РФ уточнили, что в новом, 2025, году четвёртое и пятое января выпадают на субботу и воскресенье.
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