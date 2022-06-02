15 странных вещей и ситуаций, которые застали всех врасплох

То, что увидели все эти люди, никак нельзя проигнорировать - кому-то в лобовое стекло во время езды прилетел строительный инструмент, кто-то обнаружил фортепиано в уборной, а кто-то спустя два года нашел утерянный паспорт в самом очевидном месте.