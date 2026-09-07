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Царьград

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"Не нужно формализма": Губернаторам указали на "слабую модель"

"Не нужно формализма": Губернаторам указали на "слабую модель"

Глав регионов вновь чётко предупредили – протокольные отчёты о штучных мероприятиях по реализации одной из главных президентских задач – по формированию полноценной национальной политики – категорически неприемлемы.

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