В московских автосалонах закончились кроссоверы "Москвич 3"

Дилеры связывают дефицит с рекордным ростом продаж и летними скидками.В московских автосалонах наблюдается нехватка компактных кроссоверов "Москвич 3".
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