Генерал НАТО предложил напугать Путина "умными ракетами"

Экономические санкции против России оказались малоэффективными, а потому нужно использовать другие возможности и способы давления на Кремль — так считает бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.
Экономические санкции против России оказались малоэффективными, а потому нужно использовать другие возможности и способы давления на Кремль — так считает бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.
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