Сарапул. Удмуртия. В Сарапульской школе №23 появилась «Парта героя». Суть акции в том, что на стандартной школьной парте размещается информация о герое, который учился, работал или имел иное отношение к этой школе.
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