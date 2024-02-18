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В Сарапульской школе №23 появилась «Парта героя»

В Сарапульской школе №23 появилась «Парта героя»

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульской школе №23 появилась «Парта героя». Суть акции в том, что на стандартной школьной парте размещается информация о герое, который учился, работал или имел иное отношение к этой школе.

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