Байден: конфликты вокруг Украины и Израиля обернутся прогрессом для мира

Политика Вашингтона в отношении Украины и Ближнего Востока работает на укрепление мировой безопасности и защищенности США, заявил 18 ноября в статье на страницах The Washington Post американский президент Джо Байден.
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