У Салаха 27 (16+11) очков в 17 матчах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» – лидер гонки бомбардиров, лучший по ассистам и по «гол+пас»

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Вингер «Ливерпуля» поразил ворота «Лестера» в матче 18-го тура АПЛ (3:1, второй тайм). Теперь на счету египетского футболиста 16 голов и 11 результативных передач в 17 матчах текущего розыгрыша чемпионата.