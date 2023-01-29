Георгиев выиграл 4-й матч подряд, отбив 26 бросков «Сент-Луиса» из 28

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 26 бросков из 28 в матче с «Сент-Луисом» (4:2). Россиянин одержал 4-ю победу подряд и 20-ю – в сезоне.
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