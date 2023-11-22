Цунами начинается с волны. Михалков уверен, что на двух стульях не усидеть

Евгений Кузнецов Почему только этого не понимает верховный.Вся его политика-шаг в перед и два шага в сторону.

СМ Светлаеа Мирошниченко пока в окружении верховного будут целовать руки женам иноагентов, ничего не поменяется, к сожалению