«Когда вернутся те, кто сейчас находится в зоне СВО, у них будет много вопросов. И страна должна быть готова на них ответить».
Цунами начинается с волны. Михалков уверен, что на двух стульях не усидеть
Комментарии
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Евгений Кузнецов
Почему только этого не понимает верховный.Вся его политика-шаг в перед и два шага в сторону.
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15 час.
СМ
Светлаеа Мирошниченко
пока в окружении верховного будут целовать руки женам иноагентов, ничего не поменяется, к сожалению
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14 час.
Nikolay Zakharov
Верно, это многие не понимают,вроде говорит правильно,а дела делаются с точностью наоборот. Уже много сказано убери Силуанова с Наебуллиной, пока мы с голоду не сдохли,ан нет не убирает.
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12 час.
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