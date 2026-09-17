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Издатель считал концепт провалом, а сегодня фильмы окупаются впятеро: в чём секрет феномена Человека-паука

  Название нового фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» звучит почти с иронией, ведь Питер Паркер спасает экраны уже больше двух десятилетий.

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