Издатель считал концепт провалом, а сегодня фильмы окупаются впятеро: в чём секрет феномена Человека-паука

Название нового фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» звучит почти с иронией, ведь Питер Паркер спасает экраны уже больше двух десятилетий.
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