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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон, Фурнье-Бодри и Соренсен, Лажуа и Лага вышли в финал Гран-при

В финал серии вышли следующие дуэты: Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США), Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада), Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада).

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