МНС разъясняет: услуги репетиторства.

Инспекция Министерства по налогам и сборам по Могилевской области напоминает физическим лицам, планирующим оказывать услуги репетиторства, что такая деятельность может осуществляться без государственной регистрации в качестве ИП .
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