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Царьград

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Татьяна Брухунова попала в базу экстремистского сайта "Миротворец"

Татьяна Брухунова попала в базу экстремистского сайта "Миротворец"

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, попала в данные экстремистского сайта «Миротворец», обвиняемая в покушении на суверенитет Украины.

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