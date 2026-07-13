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Эксперт Горсков объяснил традицию траурных повязок в мировом футболе

Эксперт Горсков объяснил традицию траурных повязок в мировом футболе

На днях сборная Аргентины вышла на матч со Швейцарией в черных повязках. Футболисты почтили память Антонио Убальдо Раттина — легендарного капитана сборной страны, благодаря которому появилась система желтых и красных карточек.

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