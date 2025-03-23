На ремонт дорог в Поморье за шесть лет потратят 60,6 миллиардов рублей

За последние пять лет на эти цели было направлено 32 миллиарда рублей, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Архангельской областиАлександр Цыбульский написал, что накануне подписал с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым дополнительное соглашение к меморандуму о развитии дорожной сети региона.
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