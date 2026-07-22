ФСБ задержала жителя Магаса, управлявшего SIM-боксами в интересах Киева

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Магасе местного жителя, который помогал украинским спецслужбам и мошенникам, организовав работу абонентских терминалов пропуска трафика — SIM-боксов.
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