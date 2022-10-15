Аналитик Юшков: дефицит российского газа в Европе сильно ударит по промышленности

Европейская промышленность при дефиците газа страдает в первую очередь. Об этом ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков сообщил в эфире радио «Вести ФМ».
Европейская промышленность при дефиците газа страдает в первую очередь. Об этом ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков сообщил в эфире радио «Вести ФМ».
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