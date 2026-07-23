Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по сообщению о нападении на медицинских сотрудников в Саратовской области

Следственными органами СК России по Саратовской области по размещенной в публичном пространстве информации о нападении на сотрудников скорой медицинской помощи в городе Энгельсе организовано проведение процессуальной проверки.
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