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Российский журналист шокировал своими гонорарами на украинском телевидении 2010-х

Российский журналист шокировал своими гонорарами на украинском телевидении 2010-х

Телеведущий буквально «купался» в деньгах. Российский журналист Отар Кушанашвили в интервью VK-сообществу «Тот самый Лука» признался, что получал баснословные деньги, когда работал на украинском ток-шоу «Разбор полетов».

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