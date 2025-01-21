Российский журналист шокировал своими гонорарами на украинском телевидении 2010-х

Телеведущий буквально «купался» в деньгах. Российский журналист Отар Кушанашвили в интервью VK-сообществу «Тот самый Лука» признался, что получал баснословные деньги, когда работал на украинском ток-шоу «Разбор полетов».
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